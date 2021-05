Respostas à crise. “É preciso pegar em recursos e colocá-los nas famílias”, diz autarca de Gaia

O presidente da Câmara de Gaia não tem dúvidas: “nunca como hoje foi evidente o papel da rede social entre as autarquias e o terceiro setor”. Em entrevista à Renascença, Eduardo Vítor Rodrigues diz que o poder local é essencial na resposta imediata e próxima às pessoas mais afetadas economicamente pela pandemia.

“A bazuca virá quando, no entretanto, decorrerão já meses em que, se não forem as autarquias, numa perspetiva de resposta local, e as IPSS”, nada acontece, diz.

“As políticas do Estado, inevitavelmente, chegam sempre um pouco mais tarde e chegam já com o processo muito avançado, o que demonstra a importância do poder local quando o poder local tem opções concretas neste domínio”, defende ainda.

No programa As Três da Manhã, o autarca menciona alguns programas de apoio, como “programas de formação e empregabilidade” e “aquilo que nos Estados Unidos o Presidente Biden chamou 'money for the people': é preciso pegar em recursos e colocá-los nas famílias”, sublinha.

Eduardo Vítor Rodrigues critica as ajudas a empresas que, “quando tudo corre bem”, são lucrativas e, “quando tudo corre mal, parece que são todas empresas do Estado”.

“Esquecemo-nos de que há famílias que estão neste momento em risco de entrega das casas ao banco, com dificuldades muito sérias e que são problemas que não se resolvem com uma mera intervenção pontual”, sublinha.

Na quinta-feira, Gaia será palco de uma conferência que vai debater as respostas que podem ser dadas no âmbito da crise económica e social criada pela pandemia – o papel das instituições sociais e do poder local. A conferência é organizada pela Renascença, em parceria com a Câmara de Vila Nova de Gaia.