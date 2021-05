Cristiano Ronaldo. “Temos um título para defender”

Na véspera de regressar à Seleção e iniciar preparação para o Euro 2020, o capitão Cristiano Ronaldo não tem dúvidas: “Temos um título para defender”.

Numa mensagem no Instagram, o avançado luso mostra grande confiança: “Amanhã [quinta-feira] começo uma nova aventura com Portugal e vou dar tudo o que tenho. Vamos, pessoal! Temos um título para defender”.

CR7 aproveita também para reafirmar o seu currículo em Itália e deixar elogios aos seus colegas da Juventus.

“Todos os golos têm a sua própria história e são o resultado do esforço de uma equipa. Sempre! Orgulhoso por ser o primeiro jogador da Juventus desde 2008 a ser o melhor marcador do campeonato, por ter marcado mais de 100 golos com esta camisola e por ter chegado aos 40 golos pela 11.ª vez na minha carreira”.