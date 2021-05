Quim: "Buffon é fantástico e pode decidir e dar pontos"

Quim considera que Gianluigi Buffon "é fantástico" e seria uma excelente jogada de "marketing", mas não só: desportivamente, tem o estatuto de um dos melhores de sempre e, mesmo aos 43 anos, feitos em janeiro, pode "decidir e dar pontos" à equipa onde joga.

A notícia avançada, esta quarta-feira, pelo jornal "A Bola" de que o Benfica atrai o internacional italiano deixa Quim, antigo guarda-redes dos encarnados, desconfiado, acima de tudo pelo conhecimento que tem do treinador do Benfica.

"Para o Benfica, seria bom, mas, sinceramente, não me parece que isso possa acontecer. Pelo que conheço do treinador, Jorge Jesus, sinceramente não acredito. Acima de tudo, seria um nome fantástico para o futebol português, já vimos casos como o Casillas e o Júlio César, são nomes grandes do futebol, grandes guarda-redes, dos melhores do mundo", assinala.

O antigo internacional português afirma que Buffon "ainda mantém as suas qualidades intactas" e demonstradas ao longo desta época nos jogos que fez pela Juventus: 14 no total entre campeonato, Taça e Liga dos Campeões.

Sobre as suas condições físicas, Quim recorda o momento em que deixou o futebol para sustentar que, se o italiano ainda joga, é porque "se trata bem, cuida-se". Além disso, ocupa um posto em campo que "não é muito afetado" e permite maior longevidade na carreira.

Buffon, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, termina no final deste mês contrato com o emblema de Turim e na sua longa carreira só jogou uma época fora do seu país, em 2018/2019, onde acabou por ser campeão em França, pelo PSG.