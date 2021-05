Rock in Rio anuncia Duran Duran, a-ha e Xutos e Pontapés

O Rock in Rio anunciou esta segunda-feira a presença da banda inglesa Duran Duran para a próxima edição do festival, que foi adiada para junho de 2022, por causa da pandemia.

Numa nota divulgada esta segunda-feira, foi também anunciada a presença dos nórdicos a-ha e dos portugueses Xutos & Pontapés, bem como os britânicos Bush, que atuarão no Palco Mundo, no dia 25 de junho.

As quatro novas bandas anunciadas para o alinhamento do Rock in Rio juntam-se a grandes nomes já confirmados como os Foo Fighters, The National e Liam Gallagher.

O Rock in Rio regressa em 2022 para a sua nona edição, depois de quatro anos de pausa forçada por causa da pandemia.