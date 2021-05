Pedro Gonçalves sabe que tem interessados, mas negoceia renovação com o Sporting

Pedro Gonçalves está consciente de que tem vários interessados pela Europa, contudo, mantém-se alheado das conversas sobre o mercado de transferências e já negoceia a renovação de contrato com o Sporting.

Em entrevista exclusiva a Bola Branca, o médio-ofensivo, de 22 anos, admite que "é bom saber do interesse de clubes europeus", no entanto, salienta que quer continuar "a dar o máximo" pelo Sporting, onde se sente "muito feliz". O objetivo imediato é a renovação do vínculo que o liga a Alvalade até 2025, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"Estamos a falar. Estamos a negociar. Agora é entre o Jorge Pires [empresário de Pedro Gonçalves] e o diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana. Estou agradecido ao Sporting. Sempre dei o máximo e vou dar continuar a dar sempre o máximo. É o clube onde eu jogo, e o clube pelo qual estou apaixonado”, declara o melhor marcador do campeonato.



Quanto à "existência de muitos contactos", dos quais está ciente, Pedro Gonçalves explica o que acordo que tem com o empresário: "Desde o início que foi honesto e disse nunca iria comentar comigo o interesse de outros clubes. Apenas iria falar comigo se houvesse algo de concreto. Eu trabalho todos os dias e não me preocupo com transferências."

Alheado de rumores e negociações, o objetivo de Pedro Gonçalves é apenas um: ajudar o Sporting a continuar na senda de vitórias.

"Somos campeões e vamos continuar a lutar todos os anos. Vamos já pensar na Supertaça, que é o nosso próximo principal objetivo”, frisa.