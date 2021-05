Pedro Gonçalves: “Amorim foi bomba de ar fresco para um Sporting que pode dar mais”

Pedro Gonçalves considera que Rúben Amorim foi uma lufada de ar fresco no Sporting e uma peça fundamental na conquista do título.

Em entrevista exclusiva a Bola Branca, o melhor marcador da I Liga lembra que sentiu, logo na pré-época, que "o grupo era especial".

“Logo no início da época, senti que clube e o grupo estavam com a ambição de sermos campeões. O mister Ruben Amorim foi uma bomba de ar fresco para o Sporting. Sempre acreditou no plantel e, tal como disse há poucos dias, nós somos capazes de ainda dar mais”, afiança.