Palhinha e Amorim. “Míster sempre disse que contava comigo se não fosse para o estrangeiro”

O médio João Palhinha reafirma que o plantel do Sporting foi pensando “jogo a jogo” durante a época e confirma que a vitória contra o Sp. Braga foi importante.

Em declarações ao Canal 11, Palhinha lembra que terem “ganho em Braga da forma como ganhámos, com menos um, e ter de estar o jogo todo atrás da bola, e o facto de ter acontecido o golo, a equipa agarrou-se ainda mais”. “Não diria que foi o momento-chave, mas marcou muita coisa”.

O jogador dos leões confirma que teve propostas para sair do Sporting no início da época passada. “O míster sempre disse que contava comigo se não fosse para o estrangeiro. Chegaram algumas propostas, mas nada que fosse melhor do que ficar. Foi uma opção de carreira. O Sporting não aceitou mas eu também não quis”.

“Sabia que este ano ia ser importante para a minha carreira e o míster Amorim também me deu essa atenção de que seria importante para a equipa.", acrescentou.

E como vai ser a próxima época? “Temos de manter a fasquia lá em cima. Sabemos que, se tudo voltar à normalidade, que os adeptos vão querer que para o ano a temporada seja igual a esta”.

O Sporting regressou aos títulos, 19 anos depois, e Palhinha não tem dúvidas: “A conquista da Liga vai ficar marcada nos nossos filhos, nas nossas famílias e isso ninguém nos pode tirar. Um dos maiores orgulhos desta época foi colocar toda a gente no mesmo rumo”.

Agora, vem aí a Seleção e o Euro 2020. A ideia é defender o título, confirma Palhinha.