Jorge Jesus de pedra e cal no Benfica

Depois das promessas mirabolantes feitas no começo da temporada, entre as quais jogar o triplo e arrasar a concorrência, a realidade foi-se tornando muito diferente à medida a que avançavam as competições e o Benfica somava desaire sobre desaire.



O primeiro golpe no projeto JJ foi o afastamento de Liga dos Campeões e, por via disso, a impossibilidade de aceder aos milhões que a Uefa sempre atribui àqueles que são capazes de fazer caminho na competição. E, como se não bastasse, a isso juntou-se a humilhação de o Benfica ter sido afastado pelo modesto Paok, então treinado pelo português Abel Ferreira.

Remetidos para a Liga Europa, o comportamento das águias não foi muito melhor acabando, de forma inglória, um percurso que poderia e deveria ter sido bem mais prolongado.

Depois começaram os pesadelos internos. Primeiro, a Super Taça, perdida para o rival FCPorto, depois a Taça da Liga, onde tudo correu igualmente mal, seguiu-se o Campeonato, onde a equipa treinada por Jesus não conseguiu ir além do terceiro lugar, a nove pontos do campeão, e por isso remetida para a pré-eliminatória da próxima edição de Champions e, finalmente, a derrota na final da Taça de Portugal, e aí teve pela frente um Sporting de Braga mais determinado e capaz, coroado justo vencedor da prova rainha portuguesa.

Depois de fartas promessas e de grosso investimento, o Benfica despede-se assim da temporada sem ter sido capaz de se intrometer na conquista de qualquer título ou troféu.

Em circunstâncias normais, esta situação teria consequências, a principal das quais a mudança de treinador. É essa a regra de há muito instituída no futebol português, e que muito raramente tem exceções.

Em tempo de fazer contas e refletir sobre os desaires citados, o prestigiado clube não dá mostras de querer fazer a introspeção que muitos sócios e adeptos exigem.

Vieira, também ele muito contestado e em maré baixa, está neste momento entre a espada e a parede.

Veremos o que vai escolher nos próximos tempos o líder encarnado: se empunhar a espada, ou refugiar-se junto à parede.