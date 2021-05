Santuário cancela férias para pais de pessoas portadoras de deficiência

Veja também:

Pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa “Vem para o Meio: Férias para Pais de Pessoas Portadoras de Deficiência”, bem como a proposta de voluntariado que lhe está associada, agendada para os meses de julho e agosto, em Fátima, não se vai realizar.

Apesar de a crise pandémica estar mais controlada, os responsáveis consideram que ainda não estão reunidas todas as condições para poder voltar a realizar esta iniciativa, destinada a um público de elevado risco.

“Os riscos reais de contágio da Covid-19 pelo contacto físico entre pessoas com uma saúde muito vulnerável levou o Santuário de Fátima, em articulação com os Silenciosos Operários da Cruz, a comunidade religiosa que operacionaliza no terreno este projeto com o apoio do Movimento da Mensagem de Fátima, a concluir que não haveria condições para garantir a segurança de todos os envolvidos, pelo segundo ano consecutivo”, informam os promotores em comunicado.

Durante a iniciativa anual, as crianças e jovens portadores de deficiência ficam, durante uma semana, ao cuidado de voluntários, proporcionando um momento de descanso e uma oportunidade de enriquecimento moral e espiritual aos seus cuidadores.

“O perfil dos beneficiários desta iniciativa, muitos deles com múltiplas patologias graves associadas à sua deficiência, torna-os num grupo de risco sério que não pode ser ignorado”, justifica a organização, acrescentando que, “além do acolhimento e da animação sócio-cultural-espiritual, as atividades previstas requerem, por outro lado, um contacto físico permanente, seja na prestação de cuidados básicos, seja no desenrolar das várias atividades previstas”.

Do programa constavam diversas atividades, entre as quais: uma visita guiada aos Valinhos, uma outra à Capelinha das Aparições e ao Santuário, e uma ida à Praia das Rocas, em Castanheira de Pera.

Os organizadores referem ainda que “este projeto vive de afetos, na medida que implica uma constante atenção e proximidade entre todos os envolvidos, factos que não são compatíveis com as medidas de distanciamento físico e social que a atual situação exige e as autoridades de saúde recomendam”.

A semana de férias decorreria no Centro de Espiritualidade Francisco e Jacinta Marto, dos Silenciosos Operários da Cruz, situada na Estrada de Minde, a 2,5 km da Rotunda Sul, com o Santuário a assumir as despesas da alimentação e de alojamento de todos os participantes.