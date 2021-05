Conferência Episcopal organiza encontro sobre proteção de menores em Fátima

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) organiza no sábado, em Fátima, um encontro sobre proteção de menores na igreja, no qual participarão bispos e membros das comissões diocesanas de proteção de menores e adultos vulneráveis, anunciou esta terça-feira a estrutura.

O encontro é orientado pelo sacerdote jesuíta Hans Zollner, membro da Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores e presidente do Center for Child Protection (Centro para a Proteção de Menores), que está integrado no Instituto de Psicologia da Pontifícia Universidade Gregoriana, de acordo com a informação enviada à agência Lusa.

A proteção de menores e de pessoas vulneráveis como parte integrante da missão da Igreja, a missão das comissões diocesanas para a proteção de menores e de pessoas vulneráveis são temas em análise nesta abordagem.

Está previsto um momento de reflexão, seguido de diálogo com o padre Hans Zollner.

O encontro estava previsto para janeiro, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19, segundo a CEP.

"Situa-se no contexto das possíveis iniciativas promovidas pela Conferência Episcopal, em que podem incluir-se encontros de formação e de partilha de experiências", acrescenta a CEP.

A CEP recorda que aprovou o documento "Proteção de menores e adultos vulneráveis - Diretrizes" na assembleia plenária de 11 e 13 de novembro de 2020, tendo sido divulgado a 1 de janeiro de 2021 por decreto do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Hans Zollner organizou, sobretudo desde 2012, "um número relevante" de encontros, simpósios e congressos sobre a proteção de menores e de pessoas vulneráveis, tendo "participado ativamente" na elaboração de diretrizes e outros documentos que permitam à Igreja "percorrer um caminho de prevenção e, também, de renovação nesta área", segundo a mesma fonte.

Autor de várias obras e artigos científicos, quer na área da psicologia, quer na área de proteção de menores e pessoas vulneráveis, Hans Zollner é consultor na Congregação para o Clero.