Sérgio Conceição mais longe do Nápoles

Sérgio Conceição está mais longe de rumar ao Nápoles, apurou a Renascença.

O treinador de 46 anos está em final de contrato com o FC Porto e recebeu uma proposta do clube italiano. No entanto, Sérgio Conceição pretende continuar a disputar a Liga dos Campeões.

O Nápoles falhou o acesso à Champions na última jornada do campeonato e de acordo com as informações recolhidas por Bola Branca, esse foi o principal motivo que levou Sérgio Conceição a ponderar bem a possibilidade, uma vez que pretende continuar a jogar a liga milionária.



Nesse sentido, continua em aberto o futuro do técnico, que tem mais um mês de contrato com os dragões. A intenção do FC Porto é de negociar a renovação com Sérgio Conceição, uma vontade admitida e reforçada pelo presidente Pinto da Costa em diversas ocasiões.

Sérgio Conceição chegou ao FC Porto em 2017/18 e, em quatro temporadas, conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira. Esta temporada, a equipa portista terminou no segundo lugar da classificação, lugar que dá acesso direto à Champions, e venceu a Supertaça, em dezembro, ao Benfica.



O jornal "Corriere dello Sport", que avançara em primeira mão a mudança do treinador do FC Porto para Itália, dá como garantido que o negócio caiu e que o clube ter-se-á virado para Christophe Galtier, que acaba de ser campeão francês com o Lille, Luciano Spalletti, que está sem clube, e Simone Inzaghi, na Lázio.