De Laurentiis confirma que Sérgio Conceição não vai treinar o Nápoles

Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, confirmou em declarações ao "MaisFutebol" que Sérgio Conceição não vai orientar a equipa italiana.

"É completamente falso. O novo treinador do Nápoles já está encontrado e vamos anunciá-lo dentro de uma semana. Nunca conversei com Sérgio Conceição", disse.

Tal como a Renascença avançou esta terça-feira, Sérgio Conceição pretende continuar a jogar na Liga dos Campeões, competição que o Nápoles falhou o acesso na última jornada.

Nesse sentido, continua em aberto o futuro do técnico, que tem mais um mês de contrato com os dragões. A intenção do FC Porto é de negociar a renovação com Sérgio Conceição, uma vontade admitida e reforçada pelo presidente Pinto da Costa em diversas ocasiões.

Sérgio Conceição chegou ao FC Porto em 2017/18 e, em quatro temporadas, conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira. Esta temporada, a equipa portista terminou no segundo lugar da classificação, lugar que dá acesso direto à Champions, e venceu a Supertaça, em dezembro, ao Benfica.