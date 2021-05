PSD decide não sancionar Rui Rio e advertir Adão Silva

O Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD decidiu não aplicar qualquer sanção ao presidente do partido, apesar de considerar que Rui Rio violou os estatutos.

De acordo com fontes deste órgão, considerado o 'tribunal' do partido, a decisão de 'dispensa de pena' ao líder do partido devido a "circunstâncias atenuantes" foi aprovada por cinco votos a favor e quatro contra.

O CJN decidiu ainda aplicar ao líder parlamentar do PSD Adão Silva uma advertência, a sanção mais leve prevista nos estatutos, decisão aprovada por cinco votos a favor, três contra e uma abstenção.

Esta decisão surge na sequência de uma queixa de um militante do partido contra Rui Rio e Adão Silva, acusando-os de não terem dado cumprimento a uma moção setorial aprovada em Congresso e que defendia um referendo sobre a eutanásia.