Nuno Garoupa: “O centro-direita tem de virar a página”

“Excluir o Chega do diálogo é fazer a vontade ao Partido Socialista, é fazer a vontade ao Bloco e é fazer a vontade ao PCP. Assim, como o Partido Socialista não faz a vontade à direita, tanto que não deixou governar Passos e Portas e foi fazer uma geringonça à sua esquerda, não pode vir agora exigir que o PSD sistematicamente viabilize o PS e coloque fora do arco do poder o Chega. É essa a questão”, defende Nuno Garoupa que considera o partido de André Ventura sem projeto e de um “popularismo popularucho”.

“A esquerda quer beneficiar do efeito ‘papão’ como a direita beneficia da normalização do Bloco e do PCP. Agora o Bloco e o PCP – como o Chega – são partidos reconhecidos pelo Tribunal Constitucional, logo não tem de haver ‘papão’ nenhum. É uma questão meramente tática”, sustenta Nuno Garoupa

“O argumento da esquerda de que o centro direita “está a normalizar” o Chega, “um partido sem projeto” é “puramente partidário”, afirma Nuno Garoupa que participa, na quarta-feira, a partir de Washington, na Convenção do Movimento Europa e Liberdade, o encontro que está a juntar as várias direitas em Lisboa.

Qual é a linha central de reflexão no livro “Virar a página”?



O título “Virar a página" é, no fundo, ligar a uma ideia geral que decorre do governo e a geringonça terem anunciado um virar de página, no caso um virar de página da austeridade. É jogar um pouco com esse conceito de que precisamos de virar a página em vários capítulos, desde logo na economia.

A economia portuguesa está estagnada há 20 anos, apesar desse quadro ser sempre escamoteado e estar de novo a ser ignorado com a questão da bazuca que aí vem. Politicamente mais que estagnação estamos num processo de transição para algo de contornos ainda pouco definidos. Não é muito claro o que vai acontecer. Nesse sentido, o livro insiste em que é preciso virar a página.

O centro-direita tem de virar a página. O país tem de virar a página. Mas, misteriosamente, quer o centro-direita, quer o país, insistem em não virar a página. Parece que estamos suspensos na última página do capítulo anterior e não somos capazes de passar para o capítulo seguinte.

A questão da pandemia está um pouco ausente no livro porque, primeiro, as consequências ainda não são claras, ainda é cedo, não vou tão longe como dizer como o então primeiro-ministro chinês em 1972, o "ainda é demasiado cedo para saber as consequências da revolução francesa”, penso que antes de 200 anos vamos saber os efeitos da pandemia, mas acho ser ainda cedo. Há uma precipitação sobre a questão. A pandemia influenciou o livro no sentido em que é publicado em 2021 e não em 2020 como teria saído se não fosse a Covid19.

E como está a responsabilidade das elites políticas e da quase inexistente sociedade civil neste aparente vazio na transição para esse período ainda por definir?

Temos um problema com a renovação das elites políticas no sentido em que é muito claro que o sistema político está neste momento numa lenta agonia. É evidente que o único partido que, aparentemente, não tem esse problema é o Partido Socialista porque governa há seis anos.

Mas também é verdade que, apesar de tudo o que tem feito, o PS não consegue chegar à barreira dos 2 milhões de votos como Sócrates ultrapassou em 2005 (2,588,312 votos NR). Apesar de ser o único partido a aparentar estar em boa forma não consegue descolar da plataforma onde se encontra. Explica-se pela abstenção e com a questão de não conseguir voltar a cativar parte do eleitorado. Depois, todos os outros partidos parecem que estão em crise e, claro, temos os partidos novos.

Ora, principalmente à direita essa renovação parece estar bloqueada: os protagonistas sucedem-se e, evidentemente, face aos maus resultados eleitorais vamos tendo uma espécie de rodagem de protagonistas, mas, na verdade, os corpos intermédios são exatamente os mesmos. De resto, como se está a ver com as próximas eleições autárquicas onde se sucedem nomes de candidatos que, no fundo, são os nomes das concelhias e das distritais, não há grande rasgo político de ir buscar nomes fora dessa órbita clássica.

As eleições autárquicas são também complicadas para os novos partidos, não são eleições propícias para mobilizações de voto para o Iniciativa Liberal e o Chega. O que se começa a notar é o enorme alheamento das gerações mais jovens o que está a ter uma outra consequência que agrava o cenário: a sensação de que todos os temas das gerações mais novas não estão representados no PS e no PSD. Portanto, a multiplicação de partidos de nicho vai ser preocupante próxima década.

E com esse pano de fundo relativo às novas gerações, como se explica a aparente inimputabilidade de erros políticos, ou para este efeito, de regulação, levando a que se pulverizassem na banca quase 25 mil milhões de euros da riqueza nacional, tudo sem consequências eleitorais?

Evidentemente reflete a questão do envelhecimento da população e, tendo em conta as taxas de abstenção, o enorme envelhecimento do eleitor ativo - o que vota - a média etária é agora muito alta. Também resulta do problema da estagnação económica e da dependência do Estado. É um fator muito importante, porque temos dois grandes grupos eleitorais que são quem depende diretamente do Estado como são os funcionários públicos e todo o universo que roda á sua volta como os pensionistas.

Esses dois grupos eleitorais - funcionários públicos e pensionistas - são segmentos que não querem qualquer mudança. Mudar significa para esses grupos a perda de privilégios e perda de direitos. Porque, isso sim, as pessoas percebem que com o país endividado como está - com uma taxa que provavelmente está já acima dos 125% do PIB e pode chegar aos 150% - tem consequências e que qualquer mudança prejudica fundamentalmente quem trabalha para o Estado e os pensionistas.

Até não tanto os pensionistas, mas o que designaria de pré-pensionistas: aquela geração acima dos 55 anos a ver a dez anos, quando se reformar, pensões muito menos generosas do que o atual sistema. Todo este eleitorado não quer mudança. Há aqui uma confluência de razões na base de um enorme imobilismo.

Depois, importa ver o outro lado. Na questão da banca todos percebem a grande responsabilidade do PS, do PSD e do CDS (que estava na solução governativa anterior), mas os outros partidos também não são alternativa, porque, na verdade, PCP e Bloco viabilizaram tudo o que é Banif, Caixa Geral de Depósitos e tudo o que aconteceu na banca depois de 2016. Portanto, não há alternativa ao embrulho em que todo o regime se encontra, talvez tirando o Iniciativa Liberal e o Chega, mas isso teremos de ver nas próximas eleições.

O problema atual é que o centro-direita continua a não perceber o que aconteceu em 2015. Não percebendo 2015, não consegue restruturar-se. (…) Nas autárquicas vê-se isso na corrida à Câmara de Lisboa. Já é claro que a direita não consegue corporizar esse projeto de alternativa. Para as legislativas a direita terá problema idêntico até, na minha opinião, independentemente da liderança de Rui Rio.