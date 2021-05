Portugal deverá ter mais de 500 guardas-florestais até final do mandato, diz MAI

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse esta terça-feira que Portugal deverá ter mais de 500 guardas-florestais da Guarda Nacional Republicana (GNR) até ao final do mandato do atual Governo.

Ao discursar durante a cerimónia do Dia do Guarda-Florestal, realizada em Viseu, Eduardo Cabrita referiu que "mais 44 guardas-florestais se encontram neste momento em formação" e que esta terça-feira foi publicado um despacho "que prevê o início de um processo de recrutamento de mais 90 novos guardas-florestais".

"Uma força que estava a extinguir-se devagar passou, desde 2018, de menos de três centenas de efetivos, hoje já para mais de 400. E, com os 90 que iremos recrutar, certamente até ao final do mandato do atual Governo ultrapassará as cinco centenas", afirmou.

O governante frisou que "é fundamental o reconhecimento da dimensão de uma função essencial dentro da GNR" e, por isso, "pela primeira vez em muitos anos", foram aprovadas 94 promoções que serão brevemente concretizadas.

Eduardo Cabrita salientou também "a abertura para a revisão do quadro institucional desta guarda-florestal renovada e reforçada".