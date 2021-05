Ministros das Finanças e do Ambiente pedem mais investimento privado para uma economia sustentável

O ministro das Finanças, João Leão, afirmou esta terça-feira que o investimento privado é essencial para cumprir as metas ambientais. Na conferência "Financiamento Sustentável: Novos Desenvolvimentos", onde também estiveram presentes os ministros da Economia e do Ambiente e da Transição Energética, João Leão vincou que sem a participação ativa das empresas, o país não conseguirá fazer a transição para uma economia sustentável:

"É claro que o dinheiro público não será suficiente para cumprir as necessidades de investimento, só o sector público pode providenciar a escala necessária para alcançar as metas ambientais. A distância entre o crescimento económico e as emissões de CO2 tem de ser quebrada e isto é impossível sem avultados investimentos e capital. Para isto, será essencial que investidores e empresas promovam atividades sustentáveis", salientou o ministro das Finanças.

Mas os privados não estão sozinhos. João Leão lembra que o recém-criado Banco de Fomento terá um papel essencial no financiamento desta nova era.

"Este banco tem um papel essencial na coordenação de diferentes fontes de financiamento, garantindo o acesso das empresas portuguesas, ao mesmo tempo que garante que este financiamento está alinhado com as políticas nacionais e compromissos ambientais, sociais e económicos O mandato verde é uma parte fundamental da missão do Banco de Fomento", disse Leão.