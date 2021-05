Megaoperação em Lisboa e Leiria com mais de 300 agentes deteve 18 pessoas

A PSP deteve, nesta terça-feira, 18 pessoas associadas ao crime de tráfico de estupefacientes. Desde as 7h00 que está em curso uma “operação policial de grande envergadura em três concelhos do distrito de Lisboa (Oeiras, Amadora e Sintra) e dois do distrito de Leiria.

Segundo as últimas informações avançadas pelo porta-voz da Polícia de Segurança Pública, as 38 buscas domiciliárias realizadas permitiram deter 18 suspeitos, mas “há ainda estupefaciente que precisa de ser pesado e analisado e, se der positivo, haverá mais detidos”, afirmou o comissário Alberto Lino aos jornalistas.

Para esta megaoperação foram mobilizadas quase todas as valências da PSP, com 300 a 400 agentes. É o culminar de uma investigação que dura há ano e meio a uma rede com ramificações em Sintra, Amadora, Caldas da Rainha e Marinha Grande, e que tem o seu epicentro em Paço de Arcos, no Alto da Loba (concelho de Oeiras).

Nesta manhã, foram apreendidas várias doses do que suspeita ser haxixe e cocaína, e várias armas de fogo: caçadeira de cano cerrado, uma pistola, teasers com bastão extensível e ainda “bastante dinheiro”, segundo o porta-voz.

De manhã, a PSP tinha anunciado a operação, que envolvia 38 buscas domiciliárias e o cumprimento de mandados de detenção.





[Notícia atualizada às 11h15, com número de detidos e apreensões]