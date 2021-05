Marcelo, partidos e peritos reúnem-se na sexta-feira para definir regras a aplicar no verão

Veja também:

Chefe de Estado, primeiro-ministro, presidente do parlamento e representantes de partidos voltam a reunir-se na sexta-feira com peritos para discutir a evolução da situação epidemiológica em Portugal e definir novas regras a adotar no verão.

Esta será a primeira reunião entre políticos e especialistas desde que terminou o estado de emergência em 30 de abril, e nela deverá ser apresentado um estudo solicitado pelo Governo aos professores Raquel Duarte e Óscar Felgueiras sobre regras a aplicar no futuro para conter a Covid-19, com o programa de vacinação já em fase avançada.

No final de abril, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o seu executivo tinha pedido a estes dois especialistas - os mesmos que deram o apoio técnico no desenho do último programa de desconfinamento - que apresentassem um conjunto de regras para vigorar em todo o país a partir do momento em que grande parte da população com mais de 60 anos se encontre vacinada.

O objetivo, de acordo com o líder do executivo, é "readaptar de novo as regras" que foram definidas em março a uma nova situação de risco da epidemia "num quadro em que as faixas etárias que têm sido de maior risco tenham alcançado um nível de imunização vacinal".

Além das novas regras, nesta reunião, no Infarmed, em Lisboa, será também analisada a mais recente evolução da epidemia em Portugal, num momento em que o índice de transmissão (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 atingiu os 1,06, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 55,6.

A atual situação epidémica apresenta valores baixos no conjunto do território nacional, mas causa preocupação na Região de Lisboa e Vale do Tejo, com um índice de transmissão a aproximar-se de 1,2 e a incidência de casos de infeção por 100.00 habitantes nos últimos 14 dias perto dos 120.