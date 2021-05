Lisboa. Manhã de greve no metro fecha estações e apanha muitos desprevenidos

Estações vazias e autocarros cheios marcam esta manhã em dia de greve parcial do metro de Lisboa, depois de sindicatos e empresa não terem chegado a acordo sobre valorizações salariais.

A greve parcial, convocada pelas organizações sindicais dos trabalhadores, decorre entre as 6h30 e as 9h30, prevendo-se que a circulação de comboios seja retomada a partir das 10h15.

Segundo a reportagem da Renascença, muitos foram apanhados desprevenidos, pois não sabiam do protesto. Junto às estações, as paragens de autocarro estão cheias, mas há quem opte por ir a pé ou de táxi.

A adesão à greve dos trabalhadores levou a que as estações estejam encerradas e não haja circulação de composições.

“Esta greve está a ser uma vez mais um grande êxito, uma demonstração inequívoca da vontade dos trabalhadores em lutar pela valorização dos salários, pela valorização das suas carreiras, pela prorrogação dos AE [Acordo de Empresa] e pela contratação de novos trabalhadores”, disse Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS).

Os índices de adesão “espelham-se particularmente no facto de não [se ter] composições nenhumas a funcionar, nem estações abertas”.

O pré-aviso de greve foi entregue pelos trabalhadores em 6 de maio, uma vez que a empresa não aceitou uma contraproposta dos sindicatos relacionada com as negociações salariais, anunciou então a FECTRANS.

Protesto decorre entre as 5h00 até às 9h30 para a generalidade dos trabalhadores e das 9h30 às 12h30 para o setor administrativo e técnico.

Além da valorização salarial e da valorização das carreiras, os trabalhadores pretendem também o preenchimento imediato do quadro operacional e progressões na carreira.

O sindicato alertou ainda que os trabalhadores reivindicam a efetivação do direito ao transporte, o estrito cumprimento de todas as cláusulas do Acordo de Empresa (AE), além da prorrogação da vigência do AE.





[notícia atualizada às 9h00]