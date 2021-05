Lei continua por cumprir. Nenhum segurança privado faz testes psicológicos desde 2013

Olhando unicamente para os valores, o Estado aumentou o investimento em empresas de segurança e vigilância privada em cerca de 25,3%.

O maior contrato assinado este ano inflaciona notoriamente as contas para o ano de 2021: em abril, a Strong Charon assinou um contrato com a Santa Casa da Misericórdia no valor de mais de 20 milhões de euros, em serviços de vigilância na Santa Casa da Misericórdia em Lisboa que durarão três anos.

No entanto, o valor gasto (ou que ainda será gasto) não conta a história toda.

Nos primeiros quatro meses de 2020, o Estado assinou 154 contratos com um prazo de execução superior a um ano, o que corresponde a cerca de 38,4% dos contratos assinados nesse período. Este ano, esse valor baixou para 147 contratos, cerca de 35% do número total de contratos, mas o valor desses contratos é significativamente maior: 79.466.684,38 euros em contratos, mais 14 milhões que no ano anterior.

Estes dados demonstram que o Estado se comprometeu com vários contratos a longo prazo, que poderão não terminar ou ser renovados tão cedo.



Os contratos assinados este ano são, na sua maioria, contratos com prazos de execução mais curtos. Foram assinados nos primeiros quatro meses deste ano entre o Estado e empresas de segurança privada 268 contratos com um prazo de execução igual ou inferior a um ano (365 dias) – em 2020, foram 247.

Empresas “clássicas” atrás de novos cavalos de corrida

Na frente das empresas com mais contratos, há uma que este ano se destaca das restantes mais conhecidas do setor. A Ronsegur, uma das empresas que mais tem crescido, assinou 39 contratos com o Estado desde o início do ano, num valor total contratualizado de mais de 17,3 milhões de euros.

Mas a empresa com mais contratos assinados é a COPS, uma das empresas que mais tem crescido no mercado e que assinou 48 contratos com o Estado, no valor total de 13,5 milhões de euros