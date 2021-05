Incêndio em habitação faz um morto e 12 feridos em Gondomar

Um incêndio num prédio de quatro andares fez um morto, um ferido grave e 11 feridos ligeiros em Fânzeres, Gondomar.

A vítima mortal e o ferido grave residiam na habitação onde começou o fogo, que deflagrou na cozinha, e entre os feridos ligeiros está um bombeiro, apurou a Renascença junto da Proteção Civil do Porto.

O apartamento afetado fica no segundo andar do prédio, mas os restantes apartamentos ficaram com condições de habitabilidade, pelo que não foram evacuados.

O alerta foi dado pela 1h32 da madrugada, tendo-se deslocado ao local os bombeiros de Gondomar, Valbom, Areosa e São Pedro da Cova, o INEM e ainda elementos da GNR e da Polícia Judiciária.

O incêndio foi dado como dominado pelas 3h56.