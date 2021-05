Há duas praias com Qualidade Ouro em Macedo de Cavaleiros

A associação ambientalista Quercus distinguiu com o Galardão Qualidade de Ouro 2021 as praias da Ribeira e a da Fraga da Pegada, na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros.

Para o presidente da autarquia, Benjamim Rodrigues, “é a prova de que a Albufeira do Azibo é uma excelente opção para quem pretender passar umas férias em ambiente de praia, com segurança e a certeza de que estão num destino de excelência”.

O autarca esclarece que esta distinção “tem em conta o desempenho das praias em anos anteriores, nomeadamente o trabalho feito no sentido de garantir a qualidade superior da água das duas praias”.

“Significa que há aqui um trabalho de continuidade na preservação da Albufeira do Azibo, da sua água e das praias integradas nesta paisagem idílica”, observa.

A praia da Fraga da Pegada e a praia da Ribeira têm sido distinguidas ao longo dos anos com Bandeira Azul, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa. E a Albufeira do Azibo tem merecido a confiança dos portugueses, sendo eleita, pelo terceiro ano consecutivo, com o prémio “Cinco Estrelas Regiões”.

“É um orgulho ver reconhecido o trabalho desenvolvido pelos serviços municipais e pelo Geopark Terras de Cavaleiros e estamos certos de que os portugueses, mais uma vez, vão incluir as praias do Azibo entre as preferências para as férias deste ano”, declara Benjamim Rodrigues.