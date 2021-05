Droga. Megaoperação com buscas em Lisboa e Leiria

Desde as 7h00 que está a decorrer, nesta terça-feira, uma “operação policial de grande envergadura no combate ao tráfico de estupefacientes” em três concelhos do distrito de Lisboa (Oeiras, Amadora e Sintra) e dois do distrito de Leiria, informa a PSP.

Segundo o comunicado enviado à Renascença, os agentes policiais pretendem realizar 38 buscas domiciliárias e cumprir mandados de detenção nos vários concelhos, sendo que Oeiras é onde se encontra o “epicentro” da operação – mais concretamente no Alto da Loba, em Paço de Arcos.

Estão envolvidos nesta ação as unidades Especial de Polícia, de investigação criminal, de trânsito, equipas de intervenção rápida, equipas de prevenção e reação imediata e esquadras territoriais da Divisão Policial de Oeiras.