Desmantelada rede de furto e viciação de viaturas. Há 15 detidos

A GNR desmantelou uma rede criminosa que se dedicava ao furto, recetação e viciação de viaturas, entre outros crimes, no norte do distrito de Aveiro e com ligações a outras zonas do país. Nesta operação foram detidas 15 pessoas, 13 homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e os 50 anos.

Foram também apreendidas 35 viaturas, armas, 16 mil euros em dinheiro, combustível e estupefacientes, entre outros.

A investigação, que decorria há ano e meio, deu origem a uma operação em vários pontos do país, envolvendo quase 300 militares da Guarda Nacional Republicana.

A operação abrangeu os concelhos de Braga, Espinho, Estarreja, Gaia, Guarda, Loures, Mangualde, Oliveira de Azeméis, Ovar e Santa Maria da Feira, "tendo sido dado cumprimento a 11 mandados de detenção fora de flagrante delito, tendo ainda sido realizadas 64 buscas domiciliárias", lê-se no comunicado.

Os detidos vão esta terça-feira a tribunal para primeiro interrogatório judicial no DIAP de Santa Maria da Feira.