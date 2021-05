Criança morre atingida por baliza em colégio de Leiria

Uma criança de 15 anos morreu esta terça-feira após ter sido atingida por uma baliza no Colégio Conciliar Maria Imaculada (CCMI), na Cruz d'Areia, em Leiria, confirmou à Lusa fonte hospitalar.

Segundo fonte do Centro Hospitalar de Leiria, a criança já chegou cadáver à urgência do Hospital de Santo André, em Leiria, onde foi declarado o óbito.

O INEM (Instituto Nacional de Emergência Média) foi contactado, pelas 16:45, para socorrer "uma vítima do sexo masculino", informou fonte daquela instituição o Jornal de Leiria.

"Terá ocorrido a queda de uma baliza em cima da vítima", disse àquele semanário fonte do INEM, que acionou para o local a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Leiria, a ambulância e psicólogos do INEM.

A vítima foi transportada em manobras de reanimação para a urgência hospitalar.

O presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, deslocou-se ao local do acidente.

Num comunicado enviado há minutos, o CCMI adianta que "é com profundo pesar que o Colégio Conciliar de Maria Imaculada, em Leiria, comunica o falecimento de um aluno desta instituição, de 15 anos, a frequentar o 9.º ano, na sequência de um acidente ocorrido em circunstâncias ainda por apurar".

O colégio da Cruz d'Areia revela que o "acidente foi comunicado às autoridades educativas, estando a apurar-se as circunstâncias do sucedido, através de um processo de averiguações".

"A direção da escola está perplexa, chocada e profundamente consternada com o sucedido, algo nunca ocorrido na escola, ao longo dos seus 79 anos, tendo sido disponibilizado apoio psicológico à família, colegas e comunidade escolar", lê-se na mesma nota, onde a instituição de ensino apresenta os "sentidos pêsames à família e à comunidade escolar".

[Notícia atualizada às 22h38]