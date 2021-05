Covid-19. Lisboa não será exceção e vacinação acelera para todo o país

Veja também:

Afinal a vacinação para maiores de 30 e 40 anos será simultânea em todo o país. Ao que a Renascença apurou esta terça-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo terá sim um reforço da vacinação nas faixas etárias dos 50 e 60 anos, tal como já está a acontecer no Algarve.

A medida prende-se com o facto destas duas regiões registarem taxas mais baixas de pessoas vacinadas.

A partir de 6 de junho vão começar a ser vacinados os que tem mais de 40 anos e a partir de 20 de junho os de 30 anos de idade.

A única novidade da conferência de imprensa do Governo ao final desta terça-feira foi o de garantir um reforço da testagem e vacinação na região, mas o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, falou unicamente para a região de Lisboa e Vale do Tejo.

O anúncio gerou confusão e críticas, especialmente por parte de autarcas no Norte do País. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse que "não pode haver um país e depois haver Lisboa", enquanto que o autarca de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, disse no Twitter que o anúncio exemplificava "um país a duas velocidades".

Esta tarde, o Governo justificou o acelerar do processo de vacinação devido ao recente aumento de novos casos - especialmente na zona de Lisboa e Vale do Tejo, onde a pandemia está a aumentar.