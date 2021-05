Amadora. Um morto após queda de camião de recolha do lixo em viaduto de 70 metros

Um camião de recolha do lixo da Câmara da Amadora caiu, esta terça-feira, de um viaduto com cerca de 70 metros na Brandoa, o que resultou na morte do condutor, confirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, Mário Conde.

O alerta para um despiste com um pesado que teria caído de um viaduto perto do Itinerário Complementar (IC) 16, que liga Amadora e Odivelas (distrito de Lisboa), foi dado às 14h23.

Para o local, foram mobilizados 21 operacionais, apoiados por sete viaturas.

A morte do condutor foi depois confirmada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Pouco depois das 16h00, os Bombeiros Voluntários encontravam-se em trabalhos de desencarceramento e à espera de mais meios de auxílio de gruas pesadas móveis para remover o camião e retirar o corpo da vítima.

Segundo Mário Conde, não existe uma previsão para abertura do trânsito no local nem para a conclusão de trabalhos, devido à irregularidade do terreno onde o camião se encontra.

No local estão presentes os Bombeiros Voluntários da Amadora, a Divisão Policial da PSP da Amadora, a Polícia Municipal, a Proteção Civil, o INEM e uma equipa de apoio psicológico.