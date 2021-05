Médio Oriente. Secretário de Estado dos EUA na região enquanto Gaza se recompõe

O representante da administração Biden já se encontrou com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, e tem previsto na agenda uma reunião com o líder palestiniano, Mahmoud Abbas, em Ramallah (Cisjordânia).

Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, iniciou nesta terça-feira uma viagem ao Médio Oriente, com vista a reforçar o cessar-fogo na região e acelerar a ajuda humanitária a Gaza, depois de 11 dias de violentos confrontos.

Na opinião do Presidente norte-americano, Joe Biden, a solução para o duradouro conflito no Médio Oriente é a criação de dois Estados, mas Israel mostra-se relutante. Na segunda-feira, Biden condenou os ataques contra os israelitas.

As mais recentes tréguas, que suspenderam os confrontos e ataques iniciados em 10 de maio na Faixa de Gaza, foram mediadas pelo Egito, em coordenação com os Estados Unidos.

A mesma fonte diz ser cedo para negociações de paz entre as duas partes, uma vez que Israel teve quatro eleições inconclusivas em dois anos e, na Palestina, existe uma divergência entre o grupo Hamas e o Presidente Abbas, apoiado pelo Ocidente.





No dia 10 de maio, voltaram os conflitos na região e a violência foi escalando durante 11 dias. Algumas das armas utilizadas terão sido compradas com dinheiro norte-americano, indica a CNN, uma vez que a administração Biden aprovou a venda de mais de 600 milhões de euros em armamento de precisão a Israel.

Destes confrontos resultaram 13 mortos do lado de Israel, além de centenas de feridos. Do lado de Gaza, o balanço de vítimas mortais ultrapassa os 220, entre os quais muitas crianças, e, no terreno, vários edifícios de habitação e comerciais foram destruídos (total ou parcialmente).

As autoridades palestinianas estimam os custos de reconstrução em dezenas de milhões de dólares em Gaza.