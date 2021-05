Jornalista detido na Bielorrússia aparece em vídeo a confessar crimes

O jornalista Roman Protasevich, que foi detido há poucos dias pelas autoridades da Bielorrússia, apareceu num vídeo onde afirma estar a ser bem tratado e não ter problemas de saúde.

A gravação, publicada na rede social Telegram, começou a circular na segunda-feira.

Em russo, e no espaço de menos de um minuto, o jornalista e ativista admite ainda ter agido a mando da União Europeia e dos EUA para organizar protestos violentos contra o regime de Lukashenko, o ditador que governa a Bielorrússia há vários anos. Os crimes que o jornalista admite ter cometido acarretam, segundo o correspondente do Financial Times em Moscovo, Max Seddon, penas de até 15 anos de prisão.

Protasevich nega notícias que entretanto circularam de que ele estaria a sofrer de problemas cardíacos.

Não existem outras informações sobre o vídeo, nem é possível determinar se o ativista foi coagido a proferir aquelas palavras, ou se falou de livre vontade.