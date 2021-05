João Domingues falha acesso ao quadro principal de Roland Garros

João Domingues falhou o aceso ao quatro principal de Roland Garros, esta terça-feira, ao ser eliminado na primeira ronda do "qualifying".

O tenista português, 226.º colocado do "ranking" ATP, perdeu diante do ucraniano Sergiy Stakhovsky, antigo número 209 da hierarquia mundial e antigo número 31, em dois "sets", pelos parciais de 7-5 e 6-4.

Depois da derrota de Frederico Silva e da desistência de Pedro Sousa, a participação portuguesa em Roland Garros fica limitada a João Sousa.

O novo número dois do ténis nacional (perdeu o trono para Pedro Sousa, na atualização de segunda-feira do "ranking" ATP) garantiu o quadro principal com a desistência do húngaro Attila Balázs, 108.º mundial.

A edição de 2021 de Roland Garros, torneio em terra batida do Grand Slam de ténis, realiza-se entre 30 maio e 13 de junho, em Paris, França.