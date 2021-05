Greve do SEF. “Prejudicar o turismo é quase um crime de lesa-pátria”

A comentadora d’As Três da Manhã considera “absolutamente imprescindível” que se recorra à requisição civil para evitar que a greve que se anuncia, de 15 dias, de inspetores do SEF, venha a afetar o setor do turismo.

Graça Franco admite mesmo que pode vir a ser necessário entrar em estado de emergência, considerando que a greve pode provocar um efeito dominó sobre a economia que não se pode permitir.

“Os trabalhadores do SEF devem pensar muito bem antes de avançar com a concretização deste pedido de greve”, defende a comentadora.