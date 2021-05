Vítor Campelos renova contrato com o Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a renovação de contrato com o treinador Vítor Campelos por mais uma temporada.

"A Administração da SAD e a Direção do Grupo Desportivo de Chaves informam que chegaram a acordo com Vítor Campelos para a renovação do contrato que liga as duas partes. O treinador dos Valentes Transmontanos assinou um novo vínculo até 2022", lê-se.

O treinador de 46 anos vai continuar no comando técnico do clube transmontano depois de ter assinado contrato para o último terço da época, substituíndo Carlos Pinto. Em 15 jogos, o Chaves venceu sete, empatou seis e perdeu em apenas duas ocasiões, registos que convenceram a direção do clube.

Vítor Campelos já tinha aberto a porta à continuidade depois do último jogo do campeonato, em Arouca, e a renovação confirma-se nesta altura. O Chaves ficou no 6º lugar da II Liga, a sete pontos de um lugar de "play-off".

Depois de passagens pelo Trofense, Vítor de Guimarães B, Moreirense e Al Taawon, Vítor Campelos vai continuar na II Liga, com o objetivo de subida de divisão no Desportivo de Chaves.