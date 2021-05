Vilafranquense "atento e preparado" para ocupar vaga do Cova da Piedade

O Vilafranquense deixou os campeonatos profissionais depois de ter ficado no penúltimo lugar da II Liga, mas "sem querer criar expetativas", está "atento e preparado" para se candidatar à vaga aberta por algum emblema que não consiga cumprir os requisitos exigidos ou que por algum outro motivo falhe a inscrição.

A Bola Branca, o diretor desportivo do clube ribatejano, Pedro Bessa sublinha que o Cova da Piedade "confirmou que entregou com atraso", logo fora do prazo, a formalização do seu registo, para a participação no campeonato da segunda divisão.

O dirigente revela que o emblema de Vila Franca de Xira "está sereno" e que não contactou, nem foi abordado pela Liga, no sentido de manifestar oficialmente uma candidatura. Além disso, lembra que o "campeonato ainda agora acabou", mas também diz que a decisão não deve ser demorada.