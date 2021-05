Varandas, Pinto da Costa e Vieira reunidos em cimeira de presidentes da I Liga

Frederico Varandas, do Sporting, Pinto da Costa, do FC Porto, e Luís Filipe Vieira, do Benfica, marcaram presença na cimeira de presidentes da I Liga, que decorre esta terça-feira na Mealhada.

Este almoço entre presidentes, para o qual todos os 18 presidentes foram convidados, tem como objetivo discutir a atualidade do futebol profissional, entre os quais a ação do governo e da Direção-Geral da Saúde no tema do regresso do público aos estádios e apoios aos clubes.

Recorde-se que a última jornada do campeonato foi anunciada com público nas bancadas, mas a Liga decidiu cancelar a iniciativa aprovada pelo governo, depois do mesmo ter chumbado a intenção da Liga de Clubes para que o público estivesse presente nas últimas duas rondas, por uma questão de igualdade.

Na segunda-feira, Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, pediu mais respeito ao governo e exigiu o regresso do público às bancadas.

"É uma exigência que fazemos, para que a próxima época possa começar de forma diferente. Não permitiremos, em momento nenhum, que o futebol continue a ser tratado desta forma. Exigimos o respeito, o respeito aos clubes do futebol profissional", disse.