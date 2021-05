Rio Ave não assume favoritismo no "play-off" contra o Arouca

Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, acredita que a sua equipa não é favorita no "play-off" com o Arouca, em que se decide a última vaga na I Liga.

"Eu entendo que quando se chega a este ponto não há favoritismo. Favoritismo é chegar dentro do campo e lutar para ser melhor. Se alguém se esquecer de competir ao mais alto nível, que tem que jogar melhor, naturalmente deixará de ser favorito. Partimos com responsabilidade. É um Rio Ave que vai procurar aquilo que os planos de jogo e os momentos de jogo determinarem, de forma a conseguirmos procurar o melhor resultado possível e lutar pela vitória no playoff", disse, em conferência de imprensa.



O técnico deixa elogios à formação de Armando Evangelista, que terminou no 3º lugar da II Liga e numa série de nove vitórias seguidas.

"A ideia que tenho do Arouca é a ideia que tenho das melhores equipas da II Liga. São equipas que sabem o que fazem, que têm jogadores com experiencia, outros com formação de grandes clubes. Se não encararmos este playoff ao mais alto nível teremos problemas. Tenho a certeza de que vamos fazer isso no sentido contrario", afirmou.

A primeira mão, disputada em Arouca, joga-se às 21h45, mas Miguel Cardoso desvaloriza a questão do horário e diz que é melhor jogar-se à noite, mais tarde, do que ao início da tarde.

"Não são decididos pelos clubes, há uma entidade responsável pela marcação e havendo uma final da Liga Europa às 20h00, em Arouca, com as temperaturas que estamos a verificar aqui em Vila do Conde, não seria agradável jogar às 14h ou 15h. Horario é mal menor", termina.

A primeira mão do "play-off" entre Arouca, 3º da II Liga, e Rio Ave, 16º da I Liga, joga-se nesta quarta-feira, às 21h45, com informações na Renascença.