Ivo Vieira “arriscou” carreira no Famalicão

O treinador do Famalicão considera que “arriscou” a sua carreira ao aceitar o convite do clube, numa altura em que estava abaixo da linha de água.

"Eu não queria no início aceitar. Rejeitei mais do que uma vez a proposta do Famalicão e outras que surgiram porque tinha uma estratégia para a minha carreira. A decisão era parar esses dois meses, não correr o risco, olhei para o calendário, olhei para o plantel e pensei que algo tinha de ter acontecido para estar naquela posição. Já tinha dois treinadores. Eu arrisquei a minha carreira e tomei esse risco de abraçar o projeto", disse Ivo Vieira.

Em declarações ao Canal 11, o técnico lembra que “houve uma vontade grande do presidente, que me comoveu e me fez aceitar. Entretanto, tenho de agradecer ao Idan Ofer, investidor maioritário da SAD, que fez pressão para que viesse".

O Famalicão conseguiu uma grande recuperação sob a batuta de Ivo Vieira. "Pior do que estava não podia ficar. Acreditava na recuperação e no potencial”.

Já em relação à próxima época, Ivo Vieira não se compromete, para já. "Não gosto de fazer promessas. Eu acredito muito no trabalho, acredito no que os atletas podem fazer, mas estamos num processo prematuro e difícil de prever a curto médio-prazo. Obviamente que é fazer melhor do que o Famalicão tem feito. Nas duas épocas esteve a lutar pela Europa, nesta o objetivo, pelas circunstâncias, não era esse”.

O técnico madeirense lembra: “Ainda não temos 50% do plantel fechado".

"Eu preciso de saber o que tenho em mãos para traçar objetivos. Obviamente que acredito no projeto e na capacidade das pessoas para me poderem dar jogadores capazes de alcançar outros objetivos, mas sem tê-los em mão é prematuro lançar objetivos. Obviamente vamos tentar ficar mais acima”.

Ivo Vieira, que assinou com o Famalicão por duas épocas, não pensa em deixar o clube. "Não é qualquer coisa que me vai abanar. Com a confiança que tenho nas pessoas, no presidente, no Idan Ofer [investidor], que fez tudo para eu estar aqui e que é uma das razões para o Famalicão estar onde está, tenho várias coisas que me permitem dizer que não quero mudar. Só se vier uma coisa extraterrestre que possa demover-me do meu compromisso. A minha ideia é continuar aqui porque estou feliz aqui".

Na passagem pelo Canal 11, o mister deixou elogios a dois jogadores: Manuel Ugarte e Rúben Vinagre.

"Ugarte tem 19 anos. Tem um potencial muito grande, mas precisa de perceber melhor o jogo. Tem potencial, carrega bola, é muito intenso. A qualidade dele é boa, a disponibilidade é grande, mas tem de melhorar alguns aspetos técnicos para chegar a outros patamares".

Quanto a Rúben Vinagre e o eventual interesse do Sporting: "Tem potencial, muita qualidade com bola, mas para colmatar o jovem que vai sair, o Nuno Mendes, não é fácil. Mas tem muita qualidade".



[atualizado às 23h07]