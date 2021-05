Foi campeão, mas Galtier deixa o comando técnico do Lille

Christophe Galtier anunciou, em declarações ao "L'Equipe" que não vai continuar no comando técnico do Lille, apesar de ter sido coroado campeão, quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain.

"Depois de ter conversado com o presidente, Olivier Létang, informei-o de que iria deixar o Lille. Sinto que o meu tempo no clube acabou. O ciclo de quatro anos é demasiado longo para um treinador. Sinto que é a hora de deixar este maravilhoso clube", disse.



O técnico de 54 anos chegou ao Lille em 2017 e culminou o percurso com a inesperada conquista do título de campeão, à frente do PSG. Galtier tem sido associado ao lugar no Nice.