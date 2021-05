Cova da Piedade falhou prazo de inscrição, mas acredita que continuará na II Liga

O Cova da Piedade entregou a inscrição para participar na II Liga dois dias depois do fim do prazo, no entanto, a SAD acredita que isso não será impeditivo de participar na prova, na época 2021/22.

Fontes do plantel piedense confirmaram, esta terça-feira, à Lusa o atraso e adiantaram que os ordenados estavam em dia na data-limite para a apresentação do processo de licenciamento, a 15 de maio, um sábado. Contudo, este terá dado entrada na Liga de Clubes apenas na segunda-feira seguinte.

Os responsáveis da SAD acreditam que haverá lugar ao pagamento de uma multa, devido ao atraso, mas que a Liga irá confirmar a inscrição do clube a 18 de junho. Data em que o organismo presidido por Pedro Proença deverá divulgar os resultados dos licenciamentos.

O Cova da Piedade terminou a II Liga em 11.º lugar, garantindo a manutenção na última jornada, após triunfo por 4-0 sobre o Casa Pia.

O clube foi autorizado a inscrever-se na II Liga esta época, após o Vitória de Setúbal e o Desportivo das Aves falharem os seus processos de licenciamento na I Liga. Algo que abriu duas vagas nas competições profissionais, que acabaram ocupadas por Cova da Piedade e Casa Pia.

Os dois clubes tinham sido despromovidos ao Campeonato de Portugal, após uma polémica decisão da direção da Liga de Clubes, que determinou as descidas após a interrupção da II Liga, em março de 2020, devido à pandemia da Covid-19, quando faltavam disputar 10 jornadas.