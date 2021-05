Bilhetes para a final da Liga dos Campeões esgotaram em menos de quatro horas

Já não há bilhetes para a final da Liga dos Campeões, entre Chelsea e Manchester City, no Estádio do Dragão, no Porto.

A UEFA colocou nesta terça-feira à venda 1.700 bilhetes para o público geral, após as autoridades de saúde portuguesas terem autorizado um terço da lotação no estádio. Os bilhetes foram vendidos exclusivamente no site da UEFA, a partir das 13h00, e rapidamente se esgotaram.