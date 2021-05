Quatro laterais-direitos na lista provisória de Inglaterra para o Euro 2022

A convocatória provisória, com 33 jogadores, de Inglaterra para o Euro 2020, apresentada esta terça-feira, inclui quatro laterais-direitos.

O selecionador inglês, Gareth Southgate, adiou a decisão de cortar Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kieran Trippier (Atlético de Madrid), Reece James (Chelsea) ou Kyle Walker (Manchester City). Os quatro entram nesta lista inicial, que terá de reduzida a 26 jogadores até 1 de junho.

Destaque para as estreias de Ben Godfrey (central do Everton), Ben White (central do Brighton & Hove Albion) e Aaron Ramsdale (guarda-redes do Sheffield United). Também foram incluídos Sam Johnstone (guarda-redes do West Bromwich Albion), Ollie Watkins (avançado do Aston Villa) e Jude Bellingham (médio do Borussia Dortmund, de 17 anos).

Por outro lado, Eric Dier, formado no Sporting e que atualmente joga no Tottenham, não vai ao Euro 2020. Foram igualmente excluídos os pontas de lança Danny Ings (Southampton) e Patrick Bamford (Leeds United). O lesionado Nick Pope, guarda-redes do Burnley, também não entra.

Quem entra mas está em dúvida, devido a lesão, são os cotados Jordan Henderson (médio e capitão do Liverpool) e Harry Maguire (central do Manchester United), além de Kalvin Phillips (médio do Leeds United).

Lista provisória de Inglaterra para o Euro 2020:

Guarda-redes: Dean Henderson, Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale;

Defesas: Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, Conor Coady, Ben Godfrey, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White;

Médios: Jude Bellingham, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse;

Avançados: Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Jack Grealish, Mason Greenwood, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Raheem Sterling e Ollie Watkins.