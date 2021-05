Oficial. Hansi Flick é o novo selecionador da Alemanha

A Federação de Futebol da Alemanha (DFB) confirmou, esta terça-feira, que Hansi Flick será o selecionador alemão após o Euro 2020.

O ex-treinador do Bayern de Munique, de 56 anos, assinou contrato até 2024, válido até ao final do Europeu que se realizará na Alemanha. Flick sucede a Joachim Low, que já tinha anunciado a saída iminente.

Low comandou a seleção alemã desde 2006, então com Flick como adjunto, e juntos conquistaram o Mundial 2014, no Brasil. Seguiram caminhos separados depois disso, com Flick a assumir o posto de diretor desportivo até 2017. A meio da temporada passada, o futuro selecionador alemão tornou-se treinador do Bayern de Munique, que levou à conquista da Bundesliga, da Taça da Alemanha e da Liga dos Campeões.

Agradecimento ao Bayern e otimismo

O contrato de Flick com o Bayern estendia-se até 2022, porém, o treinador pediu para sair no final da época que agora termina, para poder suceder a Low na seleção alemã. Ainda assim, deixou a Baviera com mais uma Supertaça, um campeonato e um Mundial de Clubes na bagagem.

Em declarações ao site da Federação, que agradece ao Bayern a gentileza de ter libertado o treinador, Hansi Flick não esconde o entusiasmo com o novo desafio e pauta o arranque do seu mandato pelo otimismo.

"Temos todas as razões para abordar os próximos torneios com otimismo. Vejo grande qualidade nos jogadores, especialmente nos jovens. Estou ansioso por contribuir com as minhas ideias", afirmou.

A estreia de Hansi Flick como selecionador alemão far-se-á no dia 2 de setembro de 2021, no terreno do Liechtenstein, a contar para a fase de qualificação europeia para o Mundial 2022, no Qatar. O primeiro jogo do ex-Bayern em casa será a 5 de setembro, diante da Arménia.