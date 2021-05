Granada confirma saída de guarda-redes Rui Silva

O Granada confirma a saída do guarda-redes Rui Silva depois de cinco anos no clube.

O internacional português, um dos convocados para o Euro 2020, fez 143 partidas pelo Granada.

Em declarações ao site do clube, Rui Silva referiu: “Posso resumir a minha passagem pelo Granada em várias fases: cheguei com ambição e vontade de jogar, mas o primeiro ano e meio foi de aprendizagem e crescimento. Era a primeira vez fora do meu país e tive de trabalhar e esperar. Depois chegou a minha oportunidade e vivi os meus melhores anos desportivos”.

“Estou muito agradecido ao clube pelo que vivi aqui. Cresci muito e com a camisola do Granada consegui o máximo possível. Saio de consciência tranquila”, acrescentou.

Na época que realizou na segunda liga espanhola, Rui Silva venceu o prémio de melhor guarda-redes.

Segundo o jornal “As”, o guardião estará a caminho do Bétis.