A Fiorentina anunciou a contratação de Gennaro Gattuso como novo treinador da equipa principal.

O treinador de 43 anos deixa o comando técnico do Nápoles, clube que orientou nas últimas duas temporadas e já com a saída acordada no final desta época.

Gattuso continua na Serie A ao comando da formação "viola", que foi 13ª na última época.

Ao longo da carreira, Gattuso já orientou o Sion, Palermo, OFI, Pisa, AC Milan e Nápoles, tendo conquistado uma Taça de Itália.