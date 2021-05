Final da Liga dos Campeões no Dragão terá até 16.500 espectadores

A UEFA revelou, esta terça-feira, que a final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, no Porto, terá mais público do que inicialmente programado. Afinal, serão permitidos no recinto até 16.500 espectadores.

A previsão inicial era de 12 mil espectadores, seis mil do Chelsea e outros seis mil do Manchester City. No site oficial, a UEFA adianta que "as autoridades portuguesas" confirmaram que o público poderá preencher até 33% da lotação da casa do FC Porto, na final de 29 de maio.

A partir desta terça-feira, às 15h00, são colocados à venda, na uefa.com, os 1.700 bilhetes reservados ao público em geral. O preço varia entre os 70 e os 600 euros. Para aceder ao estádio, os adeptos terão de apresentar prova de vacina ou um teste negativo à Covid-19 (de 26 a 29 de maio para os testes PCR, entre 28 e 29 de maio para os testes rápidos de antigénio).

A final da Liga dos Campeões realiza-se no sábado, 29 de maio, às 20h00. Frente a frente estarão Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, e Chelsea, que eliminou o FC Porto nos quartos de final.