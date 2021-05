Fernando Torres anuncia regresso ao futebol

“Só entendo a vida de uma maneira: a jogar. Por isso, decidi voltar. Sexta-feira comunicarei onde”, escreveu o atleta, no Instagram.

Aos 37 anos, “El Niño” só ainda não adianta qual o clube que o vai receber ou as condições em que esse regresso irá acontecer.

Tinha pendurado as botas há dois anos, mas agora Fernando Torres anuncia, nas redes sociais, que vai voltar a jogar.

Torres, que se retirou em agosto de 2019, ao serviço do Sagan Tosu, do Japão, tem feito parte de equipas técnicas do Atlético Madrid nas camadas jovens.