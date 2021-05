Como responder aos desafios das alterações climáticas?

Há várias décadas que ouvimos o cientista Filipe Duarte Santos chamar a nossa atenção para os efeitos das alterações climáticas em Portugal e no mundo. Hoje essas alterações são uma realidade e uma preocupação de todos. Sabemos que a resposta aos desafios deve ser global, mas quanto tempo temos para travar o colapso? E como compreender o que se está a passar e contribuir de modo esclarecido para resolver o problema?

Vale a pena ouvir o debate na Renascença com base no novo livro «Alterações Climáticas», escrito por Filipe Duarte Santos e publicado na coleção de Ensaios da Fundação.

São convidados o autor e António Costa Silva, Professor no Instituto Superior Técnico e Presidente da Comissão Executiva do Grupo PARTEX OIL AND GAS, autor da Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030.

Pode ouvir à terça-feira na Edição da Noite da Renascença, no programa Da capa à contracapa. Ou mais tarde em podcast. A moderação está a cargo de José Pedro Frazão.

O Da capa à contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.