Vitinha. “Expectativas estão altas”

O médio Vitinha espera um jogo difícil contra a Itália, na fase final do Europeu de Sub-21, reconhece que “as expectativas estão altas” e espera que a equipa consiga “estar à altura desse desafio”.

““Sabemos que as expectativas estão altas, que as pessoas depositam grande confiança em nós e esperamos estar à altura desse desafio já com a Itália”, referiu Vítor Ferreira.

O jogador que esteve no Wolverhampton lembra que a primeira fase do Euro de “esperanças” “correu muito bem”.

“Conseguimos fazer fase de grupos incrível, com seis golos marcados e zero sofridos, quase perfeita”, acrescenta.

Quanto ao adversário – a Itália -, Vitinha reconhece que ainda não viram muito, mas acredita que “vai ser um jogo bem difícil, como vão ser todos até final, se ganharmos”.

“Temos de pensar que vai ser diferente. É só um jogo. E independentemente da qualidade de jogo que atingimos na fase de grupos, [a ideia] é ganhar a Itália”, disse.

Portugal defronta a Itália a 31 de maio.