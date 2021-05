Amigável entre Portugal e Espanha em Madrid vai ter público no estádio

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar a Espanha em Madrid, em 4 de junho, em jogo particular marcado para o estádio Metropolitano, com lotação de 30% da sua capacidade, revelou a presidente da região de Madrid.

“O Metropolitano [estádio do Atlético Madrid], vai ter 30% da lotação para o jogo contra Portugal, em 4 de junho”, escreveu Isabel Diaz Ayuso, na sua conta na rede social do Twitter.

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar a Espanha em Madrid, no âmbito da preparação das duas equipas para a participação na fase final do Euro2020.

Depois do particular com a Espanha, Portugal fecha a preparação para o Euro2020, em que defende o título conquistado em 2016, com um encontro com Israel, em 9 de junho, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

Portugal estreia-se no grupo F do Euro2020 frente à Hungria, em Budapeste, em 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa, em 23 de junho, de novo em Budapeste.

O Euro2020 foi adiado para este ano devido à pandemia da covid-19 e decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho.