O presidente do Benfica confirma a continuidade do treinador Jorge Jesus no clube.

“Jorge Jesus é o treinador do Benfica, é lógico que vai ficar na próxima época”, disse Luís Filipe Vieira, aos jornalistas.

O líder encarnado falou no final da cimeira de presidentes de clubes, que se reuniram na Mealhada.

Luís Filipe Vieira segura o técnico encarnado, apesar de a equipa da Luz não ter vencido nenhuma prova na época que agora termina.