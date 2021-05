João Cancelo quer terminar a carreira no Benfica

João Cancelo gostava de terminar a carreira no Benfica, clube que o formou. Contudo, para já, não pensa deixar o Manchester City.

Em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o lateral-direito internacional português, que vai disputar a final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, no Porto, admite que é do Benfica desde pequeno.

"Gostava de terminar a minha carreira no Benfica, é o clube em que comecei a levar o futebol a sério e que sempre apoiei. Sou um benfiquista de coração. Um dia, espero regressar para vestir aquela camisola. Para já, estou a gostar de estar no Manchester City", sublinha o defesa.

Jogar a final da Champions em Portugal "é um marco que enche de orgulho", contudo, João Cancelo sublinha que "não é suficiente": "Temos de entrar e ganhar. Frente ao Chelsea, teremos um desafio esplêndido. Acredito que haverá equilíbrio, que vamos ter dificuldades e sofrer."

Guardiola, perfecionista com "energia inesgotável"

A figura mais incontornável do Manchester City é o treinador, Pep Guardiola, "um perfecionista, sofisticado na sua atenção ao detalhe".

"[Guardiola] é uma contínua fonte de informação para os jogadores. Trabalhar com ele significa melhorar a cada dia. Ele é um estímulo constante, tem uma energia inesgotável e tens de dar sempre o teu melhor para acompanhares o ritmo dele, mas os resultados premeiam o esforço de cada um", descreve João Cancelo, na mesma entrevista.

A final da Liga dos Campeões, entre Chelsea e Manchester City, está marcada para sábado, às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto. Será permitida a entrada de até 16.500 adeptos, 33% da lotação, desde que apresentada prova de vacinação ou teste negativo à Covid-19.